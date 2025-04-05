Fener çok rahat

İzmir'de düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan müsabaka çekişmeli başladı. İlk setin ortalarında sarı-lacivertliler farkı açsa da THY toparlandı. Ancak son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe 26-24 ile 1-0 öne geçti. İkinci sete THY iyi başladı ve farkı 6'ya kadar çıkardı: 5-11. Moladan sonra toparlanan Kanarya, Fedorovtseva ve Vargas ile etkili oldu. Bu seti de 25-23 alan sarı-lacivertliler durumu 2-0 yaptı. Baştan sona üstün oynadığı üçüncü seti de 25-13 alan Fenerbahçe maçı 3-0 kazanarak tur atladı.