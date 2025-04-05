Göztepe yatırımlara başladı

Süper Lig'de bu sezon sürpriz bir çıkış yakalayan Göztepe geleceğe yatırım yapıyor. Sport Republic şirketinin yönettiği futbol şubesi 3 genç oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sarı-kırmızılılar Mali'deki ABM Foot Academy takımından Issouf Sangare, Uwe Victor Ochigbe ve Sory Ibrahim Bambera'yı kadrosuna dahil etti.

Altyapıda çalışacak 3 futbolcunun gelişiminin yakından takip edileceği ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncuların performansına göre A takıma girip girmeyeceklerine karar vereceği açıklandı. Oyuncu izleme komitesinin özellikle Afrika'dan birçok oyuncuyu takip ettiği ve daha fazla genç oyuncuyu takıma kazandıracağı bildirildi.