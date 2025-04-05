Kaf-Kaf yaralı

Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmak için avantaj yakalamak isteyen Karşıyaka deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka'ya 84-75 yenildi. Ligde 11 maçlık yenilgi serisine geçen hafta yeni çalıştırıcısı Ahmet Çakı yönetiminde, 4 yeni yabancısıyla birden çıktığı ilk sınavda Bursaspor'u 82-78 yenerek son veren Kaf-Kaf İstanbul temsilcisi karşısında mücadeleye iyi başladı. Başa baş geçen ilk çeyrek 20-20'lik skorla tamamlandı.

RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da yeşil-kırmızılılar rakibinin basketlerine cevap verirken, soyunma odasına 46-44 geride gitti. Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayamayan yeşil-kırmızılılar ilk 3 dakikada farkın 12 sayıya kadar çıkmasına engel olamadı. Kaf-Kaf zaman zaman farkı azaltsa da üçüncü periyodu 67-60 kaybetti. İzmir temsilcisi müsabakanın son çeyreğinde de rakibine üstünlük kurmakta zorlanınca kritik randevudan 84-75 mağlubiyetle ayrıldı.

MUHSİN'İN PERFORMANSI YETMEDİ

İzmir temsilcisinde Muhsin Yaşar kaydettiği 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olmayı başardı. Yeşil-kırmızılılarda Michael Smith ise 19 sayı, Suleiman Braimoh 10 sayı, Austin James Hollins ve Ergi Tırpancı 8'er, Mert Celep 5, Thomas Akyazılı 3 ve Hakan Sayılı ise 2 sayı ile Karşıyaka'nın skora katkı veren isimleri oldu. Ev sahibinde ise Tres Anthony Tinkle 18 sayı ile takımının en skoreri olurken, Omari Moore 15, Enes Berkay Taşkıran 12, Marko Pecarski-Sibande- Both Gach üçlüsü 7'şer, Luka Brajkovic 6 ve Tyree Jamar Appleby ile Ege Demir 5'er sayı kaydetti. Bu sonuçla 9 galibiyette kalan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi ligde bitime 6 maç kalırken düşme korkusunu yaşamaya devam ediyor. Karşıyaka, gelecek hafta ise Ege derbisinde kendisi gibi lige tutunmaya çalışan Aliağa Petkimspor'la kozlarını taraftarının önünde paylaşacak.