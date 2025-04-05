Teknik trafik

Fenerbahçe'de G.Saray yenilgisi sonrası teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin Portekizli teknik adam ile devam etmeyi konuşulsa da Brezilya basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun da adının geçtiği gelen haberler arasında. Portekizli teknik adamın Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı. F.Bahçe taraftarlarının ise sosyal medyada #SergenYalçınFenere" etiketi açması ise dikkat çekti. Yapılan paylaşımlarda Mourinho'nun gönderilmesi gerektiği dile getiriliyor.

DEMİREL'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Yapılan paylaşımlarda, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisinin ve liderliğinin takıma taze bir enerji katacağı vurgulanırken gözler yönetime çevrildi. Bu arada Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden olan ve son olarak Bodrum'u çalıştıran Volkan Demirel de katıldığı bir programda son dönemdeki başarısız sonuçlarla tepki çeken Jose Mourinho'ya çağrıda bulundu. Demirel, "Mourinho'nun istifa etmesi lazım. 'Ben yapamadım' diyerek gitmesi lazım" diye konuştu. Volkan Demirel ayrıca, "Ben oraya bir gün geleceğim. Şu an için öyle bir düşüncem yok, yanlış anlaşılmasın. Havasını bilmeden faydalı olamazsınız. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler temsil eder" dedi.

SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK KARARI

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusunda takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin kararını duyurduğu açıklamada, Mourinho'ya yöneltilen ırkçılık suçlamasının herhangi bir hukuki temele dayanmadığını vurguladı.