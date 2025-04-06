Altay’ın Alsancak kabusu

Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay için adeta kabus oldu. 2016-2017 sezonunda evindeki maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nda 3. Lig, 2017- 2018'de iç sahada rakiplerini ağırladığı Doğanlar Stadı'nda 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Altay, yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı kullandığı 2021 yılından beri kümede kalma mücadelesi veriyor. Depreme dayanıklı olmadığı için 2015 yılında yıkılan ve siyah-beyazlıların Süper Lig'e yükseldiği 2021-22 sezonunun başında, 26 Kasım 2021 yılında yenilenip kullanıma açılan Alsancak Stadı, İzmir'in köklü camiasına uğurlu gelmedi.

İLK SEZONDA VEDA ETTİ

Transfer yasağı ve maddi krizin de etkisiyle Büyük Altay, önce o sezon Süper Lig'e veda etti. 2022-23 sezonunun son haftalarında 1. Lig'e tutunmayı garantileyen Altay, geçen sezon 1. Lig'e veda etti. Bu sezon da Alsancak Stadı'nda yüzü gülmeyen ve tarihi mabedinde sadece 2 galibiyet alabilen Altay, ligin bitimine sayılı haftalar kala 3. Lig'e düşmenin kıyısında yer alıyor.