Ateşle oynuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Manisa Basket, taraftarı önünde ligin iddialı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne farklı mağlup oldu: 90-109. Üst üste Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a yenildikten sonda geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı mağlup ederek kendisine gelen kırmızı-siyahlılar, bu yenilgiyle yine kabus görmeye başladı. Manisa temsilcisi, direkt rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'in bugün Ege derbisinde Aliağa Petkimspor'u yenmesi halinde küme düşme hattına gerileyecek. Müsabakaya konuk ekip etkili başlarken, ilk periyodu 28-23 önde tamamladı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

İkinci çeyrekte Bahçeşehir Koleji dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olurken, Manisa Basket'e sayı şansı vermedi. Konuk ekip, devreyi 60-42 önde kapattı. Üçüncü periyotta başa baş bir mücadele seyrettik. İki takım da pota altında etkili oldu. Fakat Bahçeşehir, Manisa temsilcisinin farkı azaltmasına izin vermedi. Bu periyot, 26-25 konuk ekibin üstünlüğüyle biterken, total de ise Bahçeşehir, son bölüme 86-67 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Manisa Basket'in tüm çabalarına rağmen aradaki fark erimedi. Bahçeşehir Koleji müsabakayı 19 sayı farkla 109-90 kazandı.