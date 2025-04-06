Bodrum FK kritik virajda

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 4-2, Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilen düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü bugün deplasmanda Alanyaspor'la son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Gain Park Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Arda Kardeşler görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda cezasını tamamlayan kaleci Diogo Sousa görev verilmesi halinde formayı giyecek. Son lig maçında oynatılmayan Enis Bardhi, Fredy, Ajeti ve Taylan gibi yıldız oyuncuların da Alanyaspor deplasmanında şans bulması bekleniyor.

JOSE MORAİS 3 PUAN İSTİYOR

30 puanla düşme potasında yer alan Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktör Jose Morais kritik bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Lig ve kupada alınan yenilgileri telafi etmek istediklerini belirten Morais, "Zorlu bir hafta geçirdik. Alanyaspor direkt bizim rakiplerimizden. Deplasmanda kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma inancım tam. Kupadan elendikten sonra şimdi artık yapmamız gereken lige odaklanmamız. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" şeklinde yorumda bulundu. Alanyaspor'un da bugünkü karşılaşma öncesi 31 puanı bulunuyor.