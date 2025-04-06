Göztepe potada ikide iki yaptı

Erkekler Basketbol 2. Ligi final grubunun 2. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 82-78 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İlk hafta karşılaşmasında da Kahramanmaraş İstiklalspor'u yenen sarı-kırmızılılar, 1. Lig'e yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. İzmir temsilcisi ilk periyodu 25-16 geride tamamlarken, soyunma odasına ise 40-35 geride gitti. Göz-Göz, üçüncü çeyreği de 56-55 yenik kapatmasına rağmen, son 10 dakikalık dilimde rakibine üstünlük kurarak parkeden galibiyetle ayrılmasını bildi. Kritik bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, gruptaki 3. karşılaşmasında 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Eskişehir Birey'i taraftarı önünde misafir edecek.