Mourinho’ya 3 maç ceza geldi

PFDK, Türkiye Kupası'nda oynanan F.Bahçe-G.Saray derbisinin ardından sarı-lacivertlilere ceza yağdırdı. Kupa maçı sonrası G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3 maç men ve 292 bin 500 lira para cezası alırken, Fred'e 3 maç ve 58 bin 500 lira, Mert Hakan'a ise 1 maç ve 58 bin 500 lira para cezası geldi. Yine Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in 4'er maç ceza alırken, Foti'ye 117 bin lira ve Zufic'e ise 78 bin lira para cezası verildi. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle kulübe 1 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Mourinho, dört maçın altında verilen cezaların sadece kupada çekildiği için Trabzonspor maçında saha kenarında olacak. Bu arada Mourinho, kupa maçına yönelik flaş sözler söyledi. Mourinho, "Maçın kritik anlarında özenle hazırlanmış bir senaryonun parçası haline getirildik. Asıl sakin kalmamız gereken anlarda duygularımızın esiri olduk" dedi.