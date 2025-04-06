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Haberler Spor Ne yaptın Manisa!

Ne yaptın Manisa!

Ateş hattında yer alan Ege ekibi evinde Keçiörengücü’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 41’de Diallo’nun golüyle öne geçmesine rağmen 44’te Diouf ve 74’te Ezeh’in gollerine engel olamadı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Manisa FK korkulu rüya görmeye başladı.

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Giriş Tarihi: Gazete

Ne yaptın Manisa!

Trendyol 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, evinde öne geçtiği maçta Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulamadı. Manisa FK 37 puanla 18. sırada kaldı. 5. dakikada Rroca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa ceza sahası içinde yükselen Diouf'un kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından az farkla auta çıktı. 21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rroca, topu kalenin üstünden auta gönderdi. 41. dakikada Diallo ceza sahası sol çaprazdan topu ağlarla buluşturup takımını öne geçirdi: 1-0. 44. dakikada Diouf, Ensar ile ikili mücadelesinde düşüp kalktıktan sonra kaleci Alperen'i de yanıltarak topu boş kaleye gönderdi ve maça denge getirdi: 1-1. 52. dakikada Ramirez'in sert şutunu kaleci Metin Uçar kornere çeldi.

EZEH'İN GOLÜNE ENGEL OLAMADI

74. dakikada Ezeh topu kaleci Alperen'in solundan filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-2. 76. dakikada Alperen'i geçen Camara'nın şutu kale direğinden geri dönerek kaleci Alperen'de kaldı. 85. dakikada Ezeh'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şut üst direkten oyun sahasına geri döndü. Manisa FK sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ne yaptın Manisa!

TAŞKIN İLK 11'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Keçiörengücü karşılaşmasında ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta Erzurumspor FK ile oynanan mücadelede görev verdiği Bartu'nun yerine Ensar'a, Cissokho'nun yerine Ramirez'e ve Minchev'in yerine ise Osuji'yi sahaya sürdü.

BU SEZONKİ 6. MAĞLUBİYET SERİSİ

Siyah-Beyazlılar, Başkent ekibi karşısında aldığı yenilgiyle bu sezonki 6. mağlubiyet serisine imza attı. Geçen hafta Erzurumspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Manisa FK, Keçiörengücü'ne de diş geçiremedi ve son iki haftayı puansız kapattı.

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