Potada Ege derbisi

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Ege temsilcileri Aliağa Petkimspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket bugün kritik randevuda karşı karşıya gelecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Geçen hafta Bahçeşehir Koleji'yle oynaması gereken karşılaşma rakibinin Avrupa'da Eurocup'taki yarı final mücadelesi nedeniyle ertelenen Petkimspor ligde 22 maçta 8 galibiyet aldı. Aliağa temsilcisi, oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybederek ateş hattında kaldı. Aylarca dibe demir attıktan sonra çıkışa geçen Denizli temsilcisi Merkezefendi ise son 5 haftada 4 galibiyetle toplamda 7 galibiyete ulaşsa da düşme hattından kurtulamadı. Zorlu mücadelede galibiyeti hanesine yazdırmayı başaran ekip, ligde bitime az bir süre kala kümede kalma umutlarını son haftalara taşıyacak.