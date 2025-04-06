Puan pazarı

Şampiyonluk, Play- Off'a katılma ve ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren Ege takımları bugün saat 15.00'te zorlu karşılaşmalara çıkacak. Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off yolunda ağır yara alan Bucaspor 1928 deplasmanda Vanspor'la karşılaşacak.

Ateş hattındaki Nazillispor evinde Karacabey Bld ile kozlarını paylaşacak. Naz-Naz'ın kaybetmesi halinde rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali bulunuyor. Somaspor deplasmanda 68 Aksaray Bld ile karşı karşıya gelecek. Menemen FK sahasında Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Beyaz Grup'ta Fethiyespor sahasında Kepez'le karşı karşıya gelecek.

Beyaz Grup'ta ise Altınordu, 1461 Trabzon'un misafiri olacak. Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışı veren 2. sıradaki Karşıyaka, Kahramanmaraş'a konuk olacak. Bornova 1877, deplasmanda Silifke Bld ile karşılaşacak. Kuşadasıspor, bir basamak altındaki E.Velimeşespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. 2'nci Grup'taki Ege derbisinde 5'inci sıradaki Uşakspor, lider Muğlaspor'u ağırlayacak. Zirve takipçisi Balıkesirspor, Nevşehir Bld'nin misafiri olacak. Tire 2021 FK dışarda İnegöl Kafkasspor ile karşı karşıya gelecek.

LİDER AYVALIK, EFELER ÖNÜNDE

Üçüncü Grup'ta yine Ege derbisinde lider Ayvalıkgücü Belediyespor, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Efeler 09 SFK ile rakip olacak. Zirve takipçisi Aliağa Futbol Kulübü evinde Osmaniyespor'la oynayacak. Dördüncü Grup'ta Denizlispor taraftarı önünde, Edirnespor'la mücadele edecek. İzmir Çoruhlu FK sahasında, Kırıkkalespor FK ile rakip olacak. 7 Eylül Turgutlu 1984 ise gurbette lider Mardin 1969 karşısında umut arayacak.