Şampiyon Fenerbahçe

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Mücadelede baştan sona üstün taraf olan sarı-lacivertliler müsabakanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Fenerbahçe, ikinci seti ise 25-22 önde tamamladı. Üçüncü sette de rakibi Eczacıbaşı'na fırsat tanımazken, seti 28-26 ve karşılaşmayı ise 3-0'lık setlerle kazanarak kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertlilerde Melisa Vargas kaydettiği 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olarak galibiyette başrol oynadı. Vargas'ı 14 sayıyla Fedorovtseva, 4 sayıyla Eda Erdem, 2 sayıyla Drca ve 1 sayıyla Stysiak takip etti.

BEŞİNCİ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Eczacıbaşı'nda ise Boskovic'in 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde sarılacivertli sporcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşarken, zaferi doyasıya kutladı. Sarı-lacivertli İstanbul temsilcisi Fenerbahçe, kupayı 5. kez müzesine götürdü.