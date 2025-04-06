Sıra geldi lige

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek elemenin moralini lige taşımak istiyor. Süper Lig'de 8 maçtır galibiyete hasret kalan ve Avrupa potasından uzaklaşan Göz-Göz, pazartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçını milat olarak görüyor. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında aldığı 3 gollü zaferle üstündeki ölü toprağını atan sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK müsabakasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Oynadığı son 3 resmi maçta 5 gol atan Romulo'nun oldukça formda olması, teknik direktör Stanimir Stoilov'u sevindiriyor.

YENİ BİR SERİ PLANI YAPIYOR

Gaziantep ekibi karşısında takımın en büyük kozu yine Brezilyalı futbolcu olacak. Romulo'nun ritim bulması ile birlikte, sezonun ilk yarısındaki iştahlı takımdan Beşiktaş karşısında pasajlar sunan Göz-Göz, pazartesi günü taraftarı önünde 3 puan alarak beyaz bir sayfa açmayı amaçlıyor. Ligde kalan süreçte yeniden tempolu bir Göztepe izletmek isteyen Stoilov, Gaziantep maçında alacağı galibiyetle birlikte sezon sonuna kadar seri yakalamayı planlıyor.

HASRET BİTECEK Mİ?

Sezonun ilk periyodunda iç sahada 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Son olarak 19 Ocak'ta Antalya'yı 1-0 yenen Göz-Göz, Alanya'ya 1-0 mağlup olmuş, Samsun (2-2) ve Eyüp (1-1) ile yenişememişti. Göz-Göz, Gaziantep FK'yı devirerek, 78 gün sonra evinde gülmek istiyor.

3 YILDIZ ADAYI KADROYA KATILDI

Avrupa hesabındaki Göztepe bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor

Süper Lig'de de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Göztepe, geleceğe yatırımlara başladı. Sport Republic şirketinin yönettiği futbol şubesi 3 genç oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sarı-kırmızılılar Mali'deki ABM Foot Academy takımından Issouf Sangare, Uwe Victor Ochigbe ve Sory Ibrahim Bambera'yı kadrosuna dahil etti. Altyapıda çalışacak 3 futbolcunun gelişiminin yakından takip edileceği ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncuların performansına göre A takıma girip girmeyeceklerine karar vereceği açıklandı. Oyuncu izleme komitesinin özellikle Afrika'dan birçok oyuncuyu takip ettiği ve daha fazla genç oyuncuyu takıma kazandıracağı bildirildi.

ROMULO ISRARI

Feyenoord'un teknik heyet sorumlusu Mark Rujil, Türkiye'ye geldi ve Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Beşiktaş mücadelesinde tribünden takip etti. Van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, Romulo'yu izlemek için düzenli olarak Türkiye'ye scout gönderiyor. Devre arasında forvet oyuncusu Santiago Gimenez'i Milan'a satan Feyenoord, yaşadığı boşluğu Romulo ile doldurmak istemiş ve 12 milyon Euro'luk transfer teklifini Göztepe'ye iletmişti. İzmir ekibi ise bu teklifi reddetmişti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da geçtiğimiz günlerde transfer teklifini doğrulamıştı.