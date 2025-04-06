Süper heyecan

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarılacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek. Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordomavililer çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Üç büyüklere karşı 519 gündür galip gelmeyi başaramayan Karadenz ekibi bu süreçteki 7 maçta 6 yenilgi 1 beraberlik elde edebildi.

CHAM SOKU

Trabzonspor kritik maç öncesi Muhammed Cham'ın sakatlığıyla sarsıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

137. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.