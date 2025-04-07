Horoz fırsat tepti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında direkt rakibi Edirnespor ile golsüz sona erdi: 0-0. Mücadelenin ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Denizlispor rakip kaleye ilk şutunu 40.dakikada çekti. Kaptan Gökhan'ın şutunda kaleci Orhan, soluna gelen topu son anda kornere çeldi. Pozisyon bulmakta zorlanan iki ekip, rakip ceza alanına girmekte zorlandıkları ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarının son bölümlerinde taraftarının da desteğini arkasına alan Denizlispor, can havli ile atak üstüne atak geliştirdi.

KALECİYİ AŞAMADI

83'de Denizlispor kontratağında, Emre Furtana, soldan ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sert şutunu kaleci Orhan çeldi. 85'te Süleyman, ceza alanı içinde oluşan karambolde yarı vole vurdu ama kaleci Orhan, üzerine gelen topu kolaylıkla bloke etti. Maç 0-0 sona erdi.