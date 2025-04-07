Ikinci 45’te açıldı

Türkiye Kupası'na havlu atan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın maç yapmadan geçtiği haftada Trabzonspor'u yenerek farkı 3'e indirmenin hesaplarını yapıyordu. Alacağı galibiyetle hem şampiyonluk şansını sürdürmek, hem de taraftarlarıyla barışmak adına bu kritik randevuyu kilitli kapıyı açacak bir anahtar olarak görüyordu. Avrupa ve Türkiye Kupası hezeyanlarının ardından ligde de sarı-kırmızılıların gerisinde takibini sürdüren sarı-lacivertliler, bu sezon bir kez daha puan farkı kapatmak adına ayağına gelen fırsatı tepmemek için kazanmak zorundaydı. Maça yine tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı adeta çöpe atsa da geç de olsa açıldı.

İKİ FARKLI TAKIM

İlk 45 dakikada akıcılıkta çok büyük problem yaşayan sarı-lacivertlilerde bloklar arası kopukluk inanılmazdı. Sert ve bütün haldeki Trabzon savunmasına diş geçiremeyen sarı-lacivertlilerde bireysel yeteneklerin de kısıtlı olduğu yine gözler önüne serildi. Ancak Fenerbahçe çok kötü oynadığı ilk yarının ardından ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın oyuna dahil olması, penaltı, diğer oyuncuların ve taraftarların silkelenmesiyle kendine geldi. Tutuk görüntüden sıyrıldı, özgüvenli, hızlı ve ne yaptığını bilen bir konuma geçti. Sonrasında ise skor 4-1'e geldi. Talisca'ya ayrı bir başlık açmak lazım. Geldiği günden bu yana performansıyla büyük eleştiri alan Brezilyalı dün kritik maçın seyrini belirledi. 20 dakikada hat-trick yapan Talisca, hem takımı ipten aldı hem de gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Kritik bir galibiyete imza atan Fenerbahçe hemen rehavete de kapılmamalı.