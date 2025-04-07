Manisa FK’nın umudu son 6 maçta

TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamadı. Teknik direktör Taner Taşkın kalan son 6 maçta sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Taşkın, "Keçiörengücü önünde İkinci devrede Fofana ile biz pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Çok fazla oyuncu değiştirme alternatifim yok. İki cezalı oyuncumuz vardı. Şimdi önümüzde 6 maç var. Bu maçla insanların ne kadar umutları kırılsa da, bu takıma bir galibiyet lazım. Bir galibiyetle tekrar ayağa kalkacak pozisyona geleceğiz. Onu hep beraber göreceğiz. Umutsuzluğa gerek yok. Ligde kalacağımıza sonuna kadar inanıyorum" dedi.