Nazilli ateşle oynuyor

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümeye tutunması mucizelere kalan Nazillispor evinde Karacabey Belediyespor'a 5-1 yenildi. Konuk Karacabey Belediyespor 9'uncu dakikada Muhammed Enes'le öne geçti: 0-1. Maçın 25'inci dakikasında Batuhan farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karacabey Belediyespor 57'nci dakikada Ali'nin golüyle durumu 3-0'a getirirken, Nazillispor 68'de Emrullah'ın ayağından golü buldu: 1-3.

BİR HAFTA DAHA ERTELEDİ

ALİ bu kez 83'te sahne aldı, Karacabey Belediyepor 4-1 öne geçti. Nazillispor'da Onur 85'te kendi ağlarını havalandırdı: 1-5. Nazillispor bu sonuçla 13 puanda kaldı ve lige büyük ölçüde havlu attı. Nazilli, Yeni Mersin İY ve Diyarbekir'in puan kaybetmesiyle bir hafta daha küme düşmeyi erteledi. Karacabey Belediyespor ise 49 puana yükselip Play-Off umutlarını sürdürdü.