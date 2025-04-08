Akdeniz’den Ege’ye yıldızlar geçidi

TÜRKIYE'NIN tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle bezeli yollarında nefes kesen bir yolculuk başlıyor. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün 8 etap boyunca dünyaca ünlü pedallar Akdeniz'den Ege'ye doğru unutulmaz bir deneyim yaşayacak. 60.yıl rotası ile TUR 2025, ülkemizin cennet yollarında bisikletin gözde sporcularını ekranlara taşıma geleneğine devam edecek. Dev organizasyonda etaplar şöyle: 1. Etap: Antalya-Antalya (132 km), 2. Etap: Kemer-Kalkan (167.4 km), 3. Etap: Fethiye-Marmaris (175.9 km), 4. Etap: Marmaris- Akyaka (Kıran) (115.4 km), 5. Etap: Marmaris-Aydın (151 km), 6. Etap: Kuşadası-Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km), 7. Etap: Selçuk- Çeşme (144.2 km) ve 8. Etap: Çeşme- İzmir (105.7 km).