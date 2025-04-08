Başkandan ilginç çözüm

Nesine 3. Lig 2. Grup ekibi Uşakspor'un evinde 0-0 berabere tamamladığı Muğlaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Hak mahrumiyeti cezası olan Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, karşılaşmayı stadyum dışında vinç üzerinden takip etti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor- Silivrispor maçı nedeniyle Başkan Doğukan Kurnaz'a, ihtar, 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası vermişti.

KALBİM OYUNCULARLAYDI

Kurnaz, cezası nedeniyle bugünkü Uşakspor- Muğlaspor maçı için stada girememişti. Kurnaz, son maçlarda Uşakspor'un hakem hatalarından dolayı, kritik puan kaybı yaşadıklarını belirtirken, şunları söyledi: "Üstün mücadelelerinden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Sahamızda grubumuzun liderini konuk ettik. Keşke yenebilseydik rakibimizi ancak 0-0 biten bir mücadele oldu. Silivrispor maçı sonrası, PFDK'dan 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Maçı kiralamış olduğum vincin üzerinden izledim. Kalbim her dakika oyuncularımla birlikte sahadaydı. Belki kazanamadık ancak haftaya Amasya maçında sahadan 3 puanla ayrılıp, Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi