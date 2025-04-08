Fethiyespor’da galibiyet sevinci

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, evinde ağırladığı Kepez Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, 45. dakikada Mehmet Türkmen'den geldi. Karşılaşma sonrası Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, hem maça hem de kulüp camiasını derinden üzen bir kayba dair önemli açıklamalarda bulundu. Dinçel, "Biz çok kısa bir sürede, zamansız bir şekilde çok değerli bir yöneticimizi, şehrimiz için çok önemli bir insanı kaybettik. Bugünkü müsabakayı onun anısına, onun şahsiyetine armağan ediyorum. Planladığımız gibi, özellikle ikinci yarıda bazı bölümlerde oyun kontrolünü ele geçirdik. Zaman zaman biraz geriye çekildiğimiz, bunun da serzenişe neden olduğu anlar oldu. Ancak bizim oyun karakterimiz çok değişmiyor;. Bu süreçte genç oyuncularımıza da fırsatlar vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.