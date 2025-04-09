Bodrum damgası

Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, özellikle Jose Morais'in teknik direktörlüğe gelmesiyle vites yükseltti. Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından 23. haftada hocalık koltuğuna oturan Portekizli çalıştırıcı, kısa sürede yeşil-beyazlıların küme düşme hattının dışına çıkmasını sağladı. Muğla temsilcisi, Jose Morais'in başa geçmesiyle birlikte topladığı 17 puanla, Süper Lig'in son 8 haftada Fenerbahçe ile birlikte en başarılı ekibi oldu. Bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Ege temsilcisi, hanesindeki 33 puanın yarısından fazlasını son 8 haftada toplamış oldu. Fenerbahçe ise 7 karşılaşmada aynı puanı toplayarak zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Kayserispor ve Beşiktaş 16'şar, lider Galatasaray ise 14 puanla Bodrum ve Fenerbahçe'yi takip etti.

RAKİBE GÖRE SİSTEM BELİRLEDİ

Teknik Direktör Jose Morais, göreve geldiği günden itibaren özellikle hücum ve orta saha hattında ilk 11'ini sürekli değiştirdi. Kale ve savunmada ise istikrarı sağlayan Diogo Sousa, Ondrej Celutska, Ali Aytemur, Arlind Ajeti ve Cenk Şen defans hattını bozmayan Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise oyuncuları rakibine göre sahaya sürdü. Santrfor bölgesinde özellikle iç saha maçlarında ve direkt rakiplerine karşı Puşcaş'ı tek forvet olarak oynatan Portekizli çalıştırıcı, deplasmanlarda ve kompakt rakiplerle karşılaştığında Seferi'yi sahte forvet olarak ileride tek bıraktı. Bazı maçlarda da Okita'yı ilk 11'de değerlendiren deneyimli teknik direktör, son 2 maçta da sürekli yedek kulübesinde tuttuğu Gökdeniz'e as takımda sağ açıkta şans verdi. İki karşılaşmada da Brazao'yu 11'de değerlendirip, diğer karşılaşmalarda yedek tutan usta hocanın vazgeçmediği tek oyuncu, orta saha-hücum bağlantısını yapan Fredy oldu.