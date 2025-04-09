Ege can derdinde

PROFESYONEL liglerde son haftalara girilirken, 8 Ege takımı kurtuluş mücadelesi verecek. Süper Lig'de Bodrum FK, 1. Lig'de Manisa FK, 2. Lig'de Altay ile Nazillispor, 3. Lig'de ise Kuşadasıspor, Bornova 1877, Efeler 09, Denizlispor ve 7 Eylül Turgutlu kümede kalmaya çalışacak. Hafta sonunda alınacak skorlara göre Nazillispor'un 3. Lig'e, Turgutlu 1984 ve Kuşadasıspor'un ise amatör kümeye düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda son haftalardaki çıkışıyla düşme hattının 3 puan üzerine çıkan Bodrum, sezonun bitimine 8 maç kala çıkışını devam ettirip son haftaları stressiz geçirmek istiyor. 1. Lig'de zor günler geçiren Manisa FK, son 6 haftalık dilimde ateş hattından kendini kurtararak üst üste 5. sezonda da 1. Lig'de yer almayı amaçlıyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, kalma barajının 7 puan gerisinde korkulu rüya görüyor. Rakiplerinin alacağı skorlara göre bu hafta olmasa da siyah-beyazlıların gelecek hafta 3. Lig'e düşme ihtimali bulunuyor. Kırmızı Grup'ta Nazillispor, hafta sonunda kaybederse rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2. Lig'e veda edecek.

TELAFİSİ OLMAYAN HAFTALAR

3. Lig 1. Grup'ta eğer Kuşadasıspor kaybeder, Bornova 1877 ve Kırşehir kazanır, Tokat da en az 1 puan alırsa, Aydın ekibi ligin bitimine 2 maç kala amatöre düşecek. Aydın ekibi berabere kalsa da diğer rakiplerin alacağı sonuçlara ve averaj hesaplarına göre hafta sonu amatör kümeye düşebilir. Bornova ve 2. Grup'taki Efeler 09 son kozlarını oynayacak. 4. Grup'ta son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984, hafta sonu puan kaybeder, Edirnespor kazanırsa, Manisa ekibi amatör kümeye düşecek. Denizlispor da kalan 3 maçta Edirnespor'u altına almaya çalışacak.