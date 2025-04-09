Karşıyaka’da Yıldırım farkı

Yedi sezon süren 3. Lig serüvenine son vermeye kararlı olan Karşıyaka'da ligin ikinci yarısının başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Ahmet Yıldırım fark yarattı. Yıldırım, yeşil-kırmızılıların başında çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 2.42 puan ortalamasıyla Kaf-Kaf tarihinin en yüksek puan ortalamalı hocası oldu. Sadece 1 maçta takımı çalıştıran ve 1 galibiyetle 3 puan ortalaması bulunan Hasan Yüksel haricinde zirvede yer alan Yıldırım'ı, 7 maçta 2.29 puan ortalaması tutturan Kadri Aytaç, 13 maçta 2.15 puan ortalamasına sahip Ruhi Karaduman ve 5 karşılaşmada 2 puan ortalamasına sahip olan Recep Umut takip ediyor. Ahmet Yıldırım ayrıca sezonun ilk yarısında takımı çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'ı da performansıyla geride bıraktı.

AKÇAY'I DA GERİDE BIRAKTI

Akçay, 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Bu süreçte takım 21 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Ligin ikinci yarısında aynı maçlara çıkan Ahmet Yıldırım ise 9 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 29 puan topladı. Yıldırım yönetimindeki Karşıyaka, rakip fileleri 29 kez havalandırırken yine kalesinde 9 gol gördü.

KAF-KAF'A SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama ve 9 bin TL ceza kesti. Yeşil-kırmızılılar, 13 Nisan Pazar günkü kritik randevuda Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun olarak ağırlayacak.