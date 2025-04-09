Petkimspor zor virajda

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, erteleme maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 9 galibiyet 14 mağlubiyetle 12. basamakta yer alırken, ev sahibi Bahçeşehir ise 14 galibiyet 9 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor. Aliağa Petkimspor, bu zorlu müsabakada rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.

SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Ligde geçen hafta sonu oynanan Ege derbisinde Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etmeyi başaran Petkimspor, üç maçlık yenilgi serisini sona erdirmişti. Baş Antrenör Burak Gören, "Bahçeşehir'in gücünü biliyoruz. Ancak biz de kazanıp, seri yakalamak istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam" dedi. Aliağa Petkimspor, 13 Nisan Pazar günü de İzmir derbisinde şu an aynı galibiyet sayısına sahip olduğu Karşıyaka'ya konuk olacak.

EN ÖNEMLİ KOZU TYREE OLACAK

Petkim'in bugünkü maçta en önemli kozu ABD'li oyun kurucusu Breein Tyree olacak. 41 maçta 15.1 sayı ve 3.8 asist ortalaması tutturarak iki istatistikte de takımının lideri olan 27 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibinin en önemli kozu olacak. Ayrıca 13.2 sayı ortalamasıyla Wesley Van Beck ile 10.9 sayı, 4,7 ribaund ortalaması bulunan Kolombiyalı pivot Jaime Echenique, Başantrenör Burak Gören'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor.