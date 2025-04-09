Trabzonspor’da kahreden tablo

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-1'lik skorla yenilen Trabzon son yılların en kötü performansını sergiledi. Bordo-mavililer, bu sezon beklentilerin uzağında kalarak 28 haftada sadece 36 puan toplayarak 11. sıraya geriledi. Bu sezon 4 farklı teknik adamla sahaya çıkan bordo-mavililer, bu performansla son 12 sezonun en kötü dönemini geçiriyor.

SON 12 YILIN EN KÖTÜSÜ OLDU

En son 2012-2013'de 28. haftayı 34 puanla 12. kapatan Trabzon, o günden bu yana ilk kez bu denli düşük bir grafik çiziyor. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Trabzon, kısa süreli İhsan Derelioğlu döneminin ardından Şenol Güneş yönetiminde 23 maçta sadece 30 puan alabildi. Güneş'in ayrılığı sonrası Fatih Tekke ile çıkılan 3 maçta ise sadece 4 puan toplandı.