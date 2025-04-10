Altınordu telafi edecek

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynadığı Kastamonu ve 1461 Trabzon maçlarını kaybeden Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, cumartesi günü evlerinde çıkacakları Adana 01 FK karşılaşmasını kazanarak bu mağlubiyetleri telafi etmek istediklerini söyledi. Yenilgiler nedeniyle üzgün olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hala daha 6 puanlık avantajımız var. Puanları ne kadar erken alırsak rahat ederiz. Şu an için kaybedilmiş bir şey yok. Güzel maçlar bizi bekliyor. Kendimizi görebilmek ve son iki deplasman mağlubiyetini telafi edebilmek adına Adana 01 FK maçı bizim için önemli" dedi.