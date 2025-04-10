Amorim tehlikesi

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da yine bir kriz yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, eski Brezilyalı oyuncusu William Douglas De Amorim'in alacakları nedeniyle puan silme cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İzmir temsilcisinde 2020- 2021 sezonunun ilk yarısında 1'inci Lig'de 2 karşılaşmada toplam 60 dakika görev yapıp, 1 kez de kupada 90 dakika oynayan Amorim'in 376 bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı alacağının olduğu öğrenildi.

SÜRE 24 NİSAN'DA DOLACAK

Siyah-beyazlı İzmir temsilcisinin oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonrası 24 Nisan'a kadar ödeme sözü verdiği kaydedilirken, ödemenin gerçekleşmemesi halinde ise Altay'ın 6 puanının silineceği ifade edildi. Siyahbeyazlı camianın kaynak yaratıp Brezilyalı oyuncu William Douglas De Amorim'e bir miktar ödeme yaparak puan silme cezasının önüne geçmeyi planladığı bildirildi. Siyah-beyazlıların FIFA'da davalık olduğu eski yabancı oyuncularına toplam 11 milyon Euro borcu bulunuyor.

BEŞ MAÇIN 3'Ü ALSANCAK'TA

Kümede kalmanın mücadelesini veren Altay, ligde kalan 5 maçının 3'ünü İzmir'de oynayacak. Siyahbeyazlılar zorlu süreçte taraftarının desteğiyle mutlu sona ulaşmak için çabalayacak. İlk olarak İnegöl deplasmanına gidecek olan Altay, iç sahada üst üste İskenderun ve Kepez'le oynayacak. Ardından Isparta deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, son maçta Kırklareli'ni ağırlayacak.