FIFA’nın hakem seminerine Meler de katıldı

FIFA, bu yıl 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlere yönelik seminerler düzenledi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 takımlı turnuvada küresel kulüp futbolu için yeni bir dönemin başlayacağı ve hakemlere de ekstra sorumluluk yükleneceği vurgulandı. FIFA Ana Merkezi'nde düzenlenen seminerde Türkiye'den Halil Umut Meler de yer aldı. Eski hakem Cüneyt Çakır'ın, FIFA eğitimcisi olarak yer aldığı seminerlerde hakemlerin yönetim standartlarının mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılması amaçlandı.

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FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, bu turnuvayla birlikte hakemlerin sorumluluklarının daha da artacağını belirterek, "Hakemlerimizin turnuvaya en iyi koşullarda hazır olmasını istiyoruz. Hakemin ne gördüğünü görme olanağına sahip olmak, hakemin çağrıyı nasıl yaptığını değerlendirmek için daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften, bir görüş açısından alınan görüntülerin seyircilere yeni bir deneyim sunma bakımından iyi bir şans olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.