Ne yaptın Petkimspor

Basketbol Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Aliağa Petkim, dün İstanbul'daki maçta rakibi Bahçeşehir Koleji'ne iki sayı farkla 77-75 yenilerek yara aldı. Aliağa temsilcisi karşılaimaya oldukça etkili başlarken ilk periyotta Tyree ve Russel'ın etkili oyunuyla 34-13'lük üstünlüğü yakaladı. İkinci periyotta ev sahibi Bahçeşehir farkı azaltma adına etkili olsa da Petkim üstünlüğü elden bırakmadı. İzmir ekibi maçın yıldızı Tyree'nin üçlükleri ve savunmadaki etkili oyunuyla soyunma odasına 47-31 önde girmeyi başardı.

AVANTAJINI KAYBETTİ

Üçüncü periyotta da salonda bariz Aliağa Petkimspor üstünlüğü vardı. İzmir temsilcisi bu bölümde Aldridge ve Russell ile pota altında etkili oldu. Bahçeşehir'e üçüncü periyotta da fırsat vermeyen Aliağa temsilcisi son bölüme de 8 sayı farkla 63-55 önde girmeyi başardı. Son periyotta tam bir heyecan fırtınası yaşandı. Ev sahibi Bahçeşehir Koleji aradaki 8 sayı farkı kapatarak ilk defa öne geçti. Bu bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, Bahçeşehir, Ponitka ve Furkan ile pota altında başarılı oldu. Petkim son anlarda Tyree ile hücumlarda etkili olsa da karşılaşmayı iki sayı farkla 77-75 kaybederek hüsran yaşadı.