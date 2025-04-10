Osimhen gidiyor mu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekip sezon başında Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki yıldız ismin, yüksek bedele rağmen bonservisini almak istiyordu. ESPN, Nijeryalı golcünün sezon sonunda İstanbul'dan ayrılacağını ve gitmek istediği adresi yazdı. ESPN'in haberine göre Osimhen, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Premier Lig'e gitmek ya da Juventus'a imza atmak istiyor.

PREMİER LİG'DEN YOĞUN İLGİ

Haberin devamında Galatasaray'ın Napoli ile anlaşmaya varamadığı ve golcü oyuncunun bonservisini alma gibi bir seçeneğin ihtimal dahilinde olmadığı kaydedildi. 26 yaşındaki yıldızın adı Premier Lig'den Manchester United, Arsenal ve Chelsea ile de sıkça anılıyordu.

SOL BEK DERRİCK KÖHN DÖNÜYOR

Galatasaray'ın performansından memnun kalmayıp sezon başında Werder Bremen'e kiralık olarak gönderdiği Derrick Köhn, yeni takımında beğenilmedi. Bundesliga ekibi Werder Bremen, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu. Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri dönecek. Aslan'ın geçen sezon devre arasında Hamburg ekibinden kadrosuna kattığı Köhn, Süper Lig'de 14 maçta görev almış ancak 1 gol, 2 asistlik skor katkısına rağmen kiralık listesine konulmuştu.