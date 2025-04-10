Trabzonspor’da Zubkov sevinci

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyunculardan Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremezken Oleksandr Zubkov ise performansıyla beğeni kazandı. İlk haftalarda forma şansı bulan 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan, Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken skora katkı yapamadı. Trabzonspor'un diğer Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov ise gol yollarında takıma katkı sağlarken son haftalarda 11'de iyice yer bulmaya başladı. Toplam 10 maçta 576 dakika forma giyen Zubkov, ligde iki kez fileleri sarsarken, kupada da Bodrum FK maçında uzatmada attığı golle takımını yarı finale çıkardı.