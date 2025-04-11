Aydınspor için şampiyonluk yakın

SÜPER Amatör Lig'de 43 puanla zirvede yer alan Aydınspor, ligin 21. haftasında 16 puanla 8. sırada bulunan Germencikspor'un konuğu olacak. Kritik karşılaşma, 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Germencik İlçe Stadı'nda oynanacak. En yakın takipçisi Efeler Ovaeymirspor'un 4 puan önünde yer alan siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanması halinde puanını 46'ya çıkartıp, şampiyonluğunu garantileyecek. Aydınspor, böylece direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselme hakkını elde edecek. Aydınspor'un Germencikspor karşısında puan kaybetmesi halinde ise şampiyon, son hafta oynanacak Çine Madranspor maçı sonucunda belli olacak. Kritik maça Aydınspor taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Taraftarların, takımlarını yalnız bırakmamak için Germencik'e akın etmesi öngörülüyor.