Ege ekipleri nefes nefese

Futbolda sezonun son haftalarına girilirken Ege ekipleri farklı liglerde üst lige yükselmek için savaş veriyor. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Son iki maçında mağlup olarak ikinci sıra şansını kaçıran İzmir ekibi, 1. Lig hasretini sonlandırmak istiyor. Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK, 30 haftada aldığı 58 puanla Play- Off'u neredeyse garantiledi. Sarılacivertliler, direkt grup finaline kalabilmek için kalan 4 haftada Serik Belediyespor'u geçmeye çalışacak.

TAKILMASINI BEKLEYECEK

3. Lig 1. Grup'ta yaşadığı tüm zorluklara rağmen Karşıyaka, son üç haftada şampiyonluk umudunu koruyor. Kaf-Kaf, Bursaspor'un şampiyon olması durumunda bile 2. sarıdaki yerini sağlamlaştırdığı için grup finaline kalacak. 2. Grup'ta Son iki maçında kazamasa da Muğlaspor, şampiyonluğunu en güçlü konumunda. Yeşil-beyazlılar, takipçisi Balıkesirspor'a karşı ikili averajı da elinde bulundurduğu için dört puanlık bir avantajı var.

Bal-Kes ise kalan maçlarını kazanarak Muğla'nın takılmasını bekleyecek. Uşakspor ise Play-Off'tan üst lige çıkmanın peşinde. 3. Grup'ta Yakaladığı seri ile zirveyi eline geçiren Ayvalıkgücü Belediyespor avantajını korumanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 2. Lig'in kıyısından dönen 2. sıradaki Aliağa ise rakibinin takılmasını bekleyecek.

ALT SIRALARDA CAN PAZARI VAR

LİGLERİN alt sıralarında ise tam bir can pazarı yaşanıyor. 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa FK, bitime 5 hafta kala ateş hattından kurtulamıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 sezonda 2 kez küme düşen Altay, tüm zorluklara rağmen 3. Lig'e düşmemek için çabalıyor. Kırmızı Grup'ta 13 puanda kalan düşme potasındaki Nazillispor kurtuluş umutlarını tüketti. 3. Lig 3. Grup'ta Efeler 09 SFK düşme hattından sıyrılma peşinde. 4'üncü Grup'ta 16 puanla son sıradaki Turgutlu 1984 Sportif'in bu hafta amatöre düşme ihtimali var. Henüz 4 yıl önce Süper Lig'de olan Denizlispor da son 3 maç öncesi kurtuluş hattının 2 puan gerisinde amatöre düşme potasında bulunuyor.