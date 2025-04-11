R.Madrid’in hezimeti dünyanın gündeminde

İNGİLTERE temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet, dünya spor basınında geniş yer buldu. Arsenal'ın İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ın 12 dakika içinde attığı iki muazzam frikik golünden övgüyle bahsedilirken, Real Madridli futbolcuların düşük performansı da eleştiri topladı. İngiliz basını kendi takımlarını öven cümleler kullanırken, İspanyol basını ise "Rezalet!", "Vini Junior'u gören oldu mu?", "Bu sefer mucize imkansız görünüyor" şeklinde başlıklar attı.