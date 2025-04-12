2. lig alev alev

İkinci Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlarda üç puan arayacak. Play-Off'u ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalarda Ege temsilcileri kendi kaderini belirleyecek. Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Altınordu, sahasında aynı puan sahip olduğu direkt rakibi Adana 01 FK'yı konuk edecek. Son iki müsabakasını kaybeden kırmızı-lacivertliler, Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kümede kalma savaşı veren Altay, deplasmanda İnegölspor'a konuk olacak.

Geçen hafta Afyonspor karşısında hükmen galip sayılan siyah-beyazlılar, İnegöl İlçe Stadyumu'ndaki müsabakayı da kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

NAZİLLİSPOR DÜŞEBİLİR

Kırmızı Grup'ta uzun süre zirve mücadelesi veren, fakat üst üste yaşadığı kayıplar sonrası Play-Off hattının dışına çıkan Bucaspor 1928, kalan dört haftada yeniden potaya girme mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler, bu bağlamda ilk olarak Elazığspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak maçı kazanmak isteyen İzmir ekibi, rakiplerinden gelecek güzel haberlerle Play-Off hattıyla arasındaki puan farkının azalmasını bekleyecek. Geçen hafta evinde Karacabey'e farklı mağlup olarak düşmesi neredeyse kesinleşen Nazillispor, son umut olarak Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki maçı kazansa bile yarın rakiplerinden gelecek sonuçlara göre küme düşebilir. Tüm müsabakalar saat 150.00'te başlayacak.

ALTAY'A FIFA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

TÜRK kulüplerinin geçmiş yıllarda formalarını giyen oyunculara olan borçları yüzünden başı dertte. FIFA bugün resmi sitesinden yaptığı açıklama 8 Türk kulübünün transfer yasaklığı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Karagümrük. Ankaragücü, Ümraniyespor, Altay ve Bursaspor'a ceza geldi. Kayserispor'a ödeyinceye kadar yasak gelirken, diğer kulüplere ise 3'er dönem geldi. İzmir'in 2. Lig temsilcisi Altay ve 3. Lig ekibi Bursaspor'da transfer yasağı gelen takımlar arasında. Şu an zaten transfer tahtası kapalı olan Altay, 24 Nisan'a kadar süre istediği eski Brezilyalı oyuncusu William Douglas De Amorim'e ödeme yapmazsa 6 puan silme cezası alması gündemde.