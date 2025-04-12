Aslan kayıpsız

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, üçüncü sıradaki Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti. 10. dakikada Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Önce golü veren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 14'te Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in orta şut karışımı vuruşunda Yunus Emre'den dönen top Yunus'un önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

2. YARI GOLLE BAŞLADI

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. Samsunspor'un çıkarken kaptırdığı topu orta alanda alan Yunus Akgün, savunma arkasına koşan Osimhen'i gördü. Nijeryalı golcü, köşeye aşırtma plaseyle topu ağlara gönderdi: 0-2. 63'te Barış ile duvar pası yaptıktan sonra rakibinden çok şık sıyrılan Osimhen çizgiye inip yerden ortaladı. Sara'nın plasesi yandan auta çıktı. 76'da Sallai'nin pasıyla hareketlenen Barış'ın yerden ortasında Morata'nın kale önünde topukla vuruş denemesi boşa gitti. 81'de Zeki'nin sağdan ortasında Marius'un kafa vuruşu auta gitti. 89'da Barış'ın pasına hareketlenen Ahmed'in şutunu kaleci Okan çıkardı. Devamında Barış'ın pasında savunma topu uzaklaştırdı ve maç 0-2 sona erdi.

YUNUS AKGÜN SESSİZLİGİNİ BOZDU

Galatasaray'da dün 1 gol 1 asist ile oynayan Yunus Akgün maçın yıldızı oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde 11 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. Yunus ligde en son 18. haftada Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Ardından dizinden bir sakatlık geçiren başarılı futbolcu, son haftalarda formasına kavuşmuştu