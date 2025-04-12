Filede şok tavır

Voleybol Sultanlar Ligi 1-4 etabı maçları hafta içinde başlarken, milli voleybolcuların şok tepkileri karşılaşmaların önüne geçti. Play-Off etabında takımlar, polis teşkilatının 180. yılı için hazırlanan özel pankartlarla sahaya çıktı. Ancak Galatasaray'dan İlkin Aydın, Vakıfbank'tan Zehra Güneş ve Eczacıbaşı'ndan Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz tavırlarıyla büyük tepki topladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşma öncesinde yapılan seremonide Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı. Filenin iki yanında sıralanan sporcuların birlikte tuttukları pankartta "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.

Naz Aydemir Akyol

İKİNCİ MAÇTA DA YAŞANDI

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, polis teşkilatının 180. yılı için açılan pankartı tutmayarak dikkatleri üzerine çekti. VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçında da aynı olay yaşandı. Vakıfbank sporcusu Zehra Güneş ile Eczacıbaşı Dynavit'ten de Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün de pankartı tutmadığı görüntülere yansıdı. Milli voleybolcuların bu tavırları sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada milli voleybolcuların bu tavrı güvenlik güçlerine tepki olarak yorumlanırken büyük eleştiri topladı.

İLKİN AYDIN ÖZÜR DİLEDİ

Daha önce muhalefetin boykot çağrısına desteğini açıklayan Galatasaraylı İlkin Aydın, tepkiler sonrası özür mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın Polis Haftası'nı kutladığı paylaşımı alıntılayan İlkin, "Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Vakıfbank'ta forma giyen voleybolcu Zehra Güneş milli takımın en önemli yıldızlarından birisi

İŞTE TEPKİLER

Askerine, polisine tavır ne alaka,bunlar mı profesyonel sporcu!

Polislik şerefli bir meslek onun gününü kutlamak her kula nasip olmaz.

Lisansları iptal olmalı.

O pankartlar spor salonunda maç bitimine kadar asılmalıydı.

Bir de milli olacaklar