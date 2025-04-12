Haydi Bodrum FK

Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde eden Bodrum Futbol Kulübü yarın sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak ve maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Alanya galibiyetiyle düşme hattından sıyrılıp 33 puanla 14'üncü sıraya yerleşen Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Antalyaspor'a bu kez rakip olacak.

İLK MAÇI ANTALYA ALDI

Zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Morais, "Antalyaspor'da güzel zamanlarım geçti. Benim için duygusal bir maç olacak. Ancak biz kazanıp yoluluma devam edeceğiz. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yaptık" şeklinde konuştu. Son haftalarda çıkışa geçen Antalyaspor ise 39 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Sezonun ilk devresinde Antalya'da oynanan maçı Bodrum FK 3-2 kaybetmişti.

EN BÜYÜK KOZU FREDY

Bodrum FK'nın bugün Antalyaspor'u konuk edeceği müsabakada en büyük kozu Fredy olacak. Angolalı futbolcu, özellikle teknik direktör Jose Morias'ın gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Yeşil-beyazlılarda son haftaların en golcü isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, uzun yıllar formasını terlettiği eski takımı Antalyaspor önünde de gol bulmaya çalışacak. Tecrübeli futbolcu, Muğla ekibinin Kasımpaşa ve Rizespor'u mağlup ettiği ve Fenerbahçe'ye yenildiği müsabakalarda rakip ağları birer kez sarstı. Fredy'nin gol attığı bu karşılaşmalarda Bodrum FK, altı puan kazanarak kümede kalma yarışında umutlandı.