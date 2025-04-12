Kara Kartal’a can suyu geldi

Beşiktaş Kulübü'nün Sermaya Piyasası Kurulu'na yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusu kabul edildi. Buna göre 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, yüzde 400 oranında, yani 4.8 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye çıkartılacak. Tüm hissedarların katılması durumunda, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin yüzde 51'ine sahip olan Beşiktaş Kulübü, yatırımcılardan 2.4 milyar TL gelir elde edecek. Yönetim bu gelirin büyük kısmını Bankalar Birliği borçları için kullanacak. Ayrıca futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri için de bu kaynak can suyu olacak.