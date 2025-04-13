Altay umut tüketiyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Altay, deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilerek kümede tutunma yolunda çok önemli 3 puan kaybetti. Ligde kalma barajındaki Kepezspor ile arasındaki 7 puanlık farkı eritemeyen siyahbeyazlılar taraftarını kahretti. İzmir ekibi maça Ozan Evrim, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir, Salih Oktay, Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Emre Tangeldi, Mehmet Nur Kaymaz, Ege Parmaksız ve Murat Uluç 11'iyle başladı. İlk yarı 0-0 biterken, 78'de İbrahim Can ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, ateş hattından sıyrılma mücadelesinde ağır yara aldı. Gökhan Karaaslan'ın takımı çarşamba günü erteleme maçında İskenderunspor ile İzmir'de karşılaşacak.