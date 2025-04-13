Altınordu evde yok

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu, 31. haftada evinde Adana 01'e mağlup oldu: 0-2. 10'da Ali'nin geri pasında kaleci Serhat topu ayağından fazla açınca rakip oyuncu topa dokundu. Devamında boşa çıkan topu gerilerden gelen Ahmet Ülük ağlara gönderdi. 26'da Bahattin'in sert şutunu kaleci çıkardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi. 36'da sağdan ilerleyen Kaan'ın yerden ortasında Keni Var'ın şutu üstten auta gitti. İlk yarı 0-1 sona erdi. İkinci yarıda Altınordu beraberlik golü için yüklenirken, konuk ekip ise skoru korumaya yöneldi. İki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 88'de Ahmet Ülük'ün golüyle konuk ekip skoru 0-2 yaptı ve maç bu şekilde sona erdi. Bu sonuçla Altınordu 55 puanla 5. sırada kalırken, Adana 01 ise 58 puanla 4. sıradaki yerini korudu. 3 haftadır puana hasret kalan İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta 1 basamak altında yer alan İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.