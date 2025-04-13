Bodrum puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK taraftarı önünde konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. 2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Puşcaş'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 4. dakikada ceza sahası önünden Ondrej Celustka'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten oyun alanına döndü. 13. dakikada Fredy topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kaleci Kenan Piric, Puşcaş'tan önce topa hakim oldu. 18. dakikada Soner Dikmen'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 39. dakikada Larsson'un sağdan ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

CELUSTKA OFSAYTA TAKILDI

45+5. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı Van de Streek sağ kanattan ceza sahasına ortasında Samudio'nun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 57. dakikada ise Bodrum FK'nın golü ofsayta takıldı. Kale önünde Ondrej Celustka, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 76. dakikada Taylan'ın ceza alanı çizgisinden vuruşunda, kaleci Kenan Piric topa hakim oldu. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Bodrum FK'nın sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği kritik randevuda yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleye büyük ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşmanın başlangıç düdüğünden önce tribünlerdeki yerini aldı. 90 dakikanın ilk düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başlayan yeşil-beyazlılar, maçın bitimine dek takıma tam destek olmak için ellerinden geleni yaptı.

YAĞMUR VE RÜZGAR NEDENİYLE OYUN DURDU

Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden önce güneşli bir hava varken, ilk yarının son anlarına doğru yağmur ve rüzgar şiddetini artırdı. Taraftarlar ve futbolcular bu anlarda zor anlar yaşadı. 40. dakikada aut atışını kullanmak isteyen kaleci Diogo Sousa önünü görmekte zorlanınca hakem oyunu durdurdu. Yaklaşık 1 dakikalık aranın ardından kısmen de olsa şiddetini azaltan rüzgar ve yağmurun ardından oyuna devam edildi.

MORAİS GEÇEN HAFTAKİ İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais Antalyaspor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı geçen hafta Alanyaspor deplasmanında görev verdiği Üzeyir Ergün'ün yerine Ondrej Celustka'yı, Erkan Değişmez'in yerine Jonathan Okita'yı ve Gökdeniz Bayrakdar'ın yerine ise George Alexandru Puşcaş'ı ilk 11'e monte etti.

BERKE ÖZBAY YAZDI...

BU PLANLA SORUN YAŞAMAZ

Son haftaların forma ismi Bodrum FK yakaladığı kusursuz çıkışı sürdürmek ve ateş hattıyla bağını biraz daha koparmak adına Antalyaspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlıların işi kolay değildi, zira rakibi de kendisi gibi son haftalarda yükselişe geçmişti. Yeşil-beyazlılar teknik direktör Jose Morais ile birlikte başarılı sonuçlar aldığı oyun planıyla sahadaydı yine. Savunmada kalabalık bir blok halinde rakibi karşılayarak, hücumda ise hızlı çıkışlarla Antalyaspor'u tehdit ederek sonuca gitmeye çalıştı Bodrum ekibi. Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde başa baş bir oyun seyrettik. İki ekip de defansta kalabalık kaldı ve rakip kaleye hızlı gitmek istedi ancak tehlike yaratmakta zorlanınca, oyun daha ziyade orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

ELİNDEN GELENİ YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da benzer bir tabloyla karşılaştık. Öncelikleri olan savunmadan bir an olsun ödün vermeden hızlı ataklar ya da duran toplarla 3 puana uzanmak istedi takımlar. Zaman zaman iki takım adına da bu hatalar gelse de meşin yuvarlağı bir türlü çizgiden geçirmeyi başaramadılar. Üç puanı alan ekip çok mutlu olacakken, yeşil zeminden birer puanla ayrılmak da mutsuz etmiş değildir ekipleri. İyi haber, Bodrum FK son haftalarda sergilediği oyundan asla ödün vermiyor. Golü atmak için elinden geleni yapan, savunmada ise sağlam duran yeşil-beyazlılar, bu oyununu sürdürdüğü müddetçe lige tutunmakla ilgili bir sıkıntı yaşamayacaktır. Muğla temsilcisi, istikrarını koruduğu sürece haftalar geçtikçe kendini sağlama alacaktır.