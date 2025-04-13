Bu ne hal Göz-Göz

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, deplasmanda dün Konyaspor'a yenilerek düşüşünü sürdürdü. Karşılaşmaya Göztepe hayli tutuk başladı. 24. dakikada ev sahibi Konya öne geçti. Bu dakikada Yasir sol kanattan ortaladı. Kale önünde Jevtovic'in topuk pasında Kramer, kaleci Lis'i de geçerek topu ağlara bıraktı: 1-0. 27'de Pedrinho direk dibinde topu auta gitti. 42'de İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında Romulo'nun sert şutunda top direkten oyun alanına döndü. 70'te sol taraftan Pedrinho'nun korner atışında topa iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

HEYECAN FIRTINASI

73'te Sangare'nin ortasında Emerson'un kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi. 77'de Victor Hugo'nun sağ çaprazdan serbest vuruşunda Emerson'un kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi. 90'da Victor Hugo'nun köşe atışında Koray'ın kafa vuruşunda top direkte patladı. Kritik karşılaşmayı İzmir ekibi Göztepe 1-0 kaybetti.

SARI-KIRMIZILILAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, kritik Konyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir'den hava ve karayoluyla Anadolu iline akın eden taraftarlar, maç öncesi şehir merkezi ve stat çevresinde renkli görüntüler oluşturdu. Tribünde kendilerine ayrılan bölümde 90 dakika boyunca susmadan takıma tam destek veren taraftarlar alınan yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

10 KARŞILAŞMADA 25 PUAN KAYBETTİ

Sezon başında yakaladığı çıkışla Avrupa Kupaları hayali kuran Göztepe, son 10 maçta yaşadığı büyük irtifa kaybıyla hayal kırıklığı yarattı. Dün de Konya'ya 1-0'lık sonuçla yenilen sarı-kırmızılıların 3 puan hasreti 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 yenilgi, 5 de beraberlik alırken kaybı 25 puana çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Alanya, Kayseri, Sivasspor ve son olarak Konya'ya yenilirken, Bodrum, Samsun, Eyüp, Trabzon ve Antep ile berabere kaldı. Deplasmanda son olarak Beşiktaş'ı yenen Göz-Göz, gurbette de son 9 maçını kazanamadı.

SAKATLIK KABUSU

Göztepe'de sakatlık kabusu bu kez Konya'da ortaya çıktı. Sezon boyunca özellikle hücum hattında birçok sakatlıkla boğuşan sarı-kırmızılılar, Konya'da bir oyuncusundan daha oldu. Maçın henüz başında 3. dakikada forvet Juan, rakip kaleci Deniz'e pres yaptığı esnada kendini zorlarken, sakatlandı. Arka adalesinden sakatlanan Sambacı, oyuna devam edemedi. Bu sezon üç farklı dönemde sakatlık yaşayıp, toplam 7 maçta forma giyemeyen Juan yerini Emersonn'a bıraktı. Bugün çekilecek MR'ı sonrası sakatlığının ciddiyeti belli olacak. Brezilyalı'nın sezonu kapatmış olma ihtimali bulunuyor.

STOİLOV'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK GELDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen haftaki Gaziantep karşılaşmasındaki kadroyu Konyaspor maçında değiştirdi. Önceki maça göre iki değişiklik yapan Bulgar teknik adam, Antep ekibi karşısındaki 11'den farklı olarak Konya temsilcisi karşısında Bokele'nin yerine Koray'ı, Victor'un yerine Kubilay'ı tercih etti. Bokele, ikinci yarıda Ogün'ün yerine oyuna dahil oldu.