Bucaspor’un şansı kalmadı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Bucaspor 1928, evinde Elazığspor'a 3-0 mağlup olarak Play-Off'a katılma şansını kaybetti. Pozisyon açısından kısır geçen maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. 57'de Elazığspor'un sol kanattan yaptığı sert ortada Berşan gelişine vurdu. Buca savunmasına çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 78'de Yusuf Mert ceza sahasında Çağrı tarafından düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. 80'de Kerim'in penaltısını kaleci Bayram kurtardı, dönen topu Fuat ağlara yolladı: 0-2. 89'da Elazığ kontratağında Yusuf ceza sahasına girer girmez bir şut yolladı. Bayram çıkardı, dönen topta Maksut yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.