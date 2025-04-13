CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu Karadeniz derbisinde iki takım da 3 puan almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 4-1 kaybeden Trabzonspor bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hedefinde.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Nwakaeme, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Ali Sowe, Akintola