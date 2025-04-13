Kartal evinde kayıp

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 kaybetti. 33. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı. 62. dakikada Başakşehir öne geçti.

YUSUF SARI ŞOV YAPTI

Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 76. dakikada Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2. Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.