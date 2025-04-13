Nazilli küme düştü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ege temsilcilerinden Ülkea Nazillispor, bitime 3 hafta kala havlu attı. Siyah-beyazlılar, Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanından farklı yenilgiyle ayrılarak küme düştü. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 8. dakikada Bilal Budak'ın golüyle öne geçti. Aydın ekibi, 24'te kalesinde ikinci golü gördü. Ev sahibinin 22 yaşındaki genç forveti Bahattin Berke, takımını rahatlattı. 31. dakikada bu kez 19 yaşındaki genç orta saha Bora Aydınlık sahneye çıktı. İlk yarı 3-0 sona erdi.

FARK DAHA DA AÇILDI

İkinci yarıda ev sahibi ekip skorun da etkisiyle daha rahat bir futbol oynarken, Nazillispor'un da farkı eritme çabaları sonuç vermedi. Teknik direktör Anıl Taşdemir'in değişiklikleri de fayda etmedi. 57'de Batuhan Yılmaz ve 66'da Mustafa Kaçan'ın golleriyle skor 5-0 oldu. 81'de Fatih Bektaş'ın golüne 90'da Nikolo Mikael cevap verdi ve maç 6-1 sona erdi.

4 SEZON SONRA 3. LİG'E DÖNDÜ

2024-25 sezonunda 2. Lig'e veda eden Ülkea Nazillispor, 4 sezon sonra 3. Lig'e geri döndü. Son olarak 2020-21 sezonunda 3. Lig'de yer alan ve şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Aydın temsilcisi 2021- 22 sezonunu 12., 2022-23 sezonunu ise düşme hattının 1 basamak üzerinde kıl payı kümede tutunarak 15. sırada kapatmıştı. Bu sezon ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta bir türlü istikrar yakalayamayan ve üst üste yenilgiler yaşayan Ege ekibi, ligin bitimine 3 maç kala küme düşmeyi garantiledi. 1984'te kurularak 3. Lig'den başlayan siyah-beyazlılar, tekrar bu lige dönüş yapmak zorunda kaldı.