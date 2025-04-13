Potada en kritik gün

Basketbol Süper Lig'de bugün kritik Ege derbileri nefesleri kesecek. Düşme hattında yer alan Merkezefendi ve Manisa Basket ile tehlikeyi yakından hisseden Karşıyaka ve Petkim birbirlerine rakip olacak. Kazanan rahat nefes alacak, kaybeden ekip ise kabus görmeye başlayacak. İlk maç Merkezefendi Belediyesi ile Manisa Basket arasında oynanacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. İki takım da son 6 haftaya 7'şer galibiyetle düşme potasında girdi.

HEDEF GALİBİYET

İkinci maç Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Karşıyaka ile Aliağa Petkim arasında 18.00'de oynanacak. Ev sahibi Yeşilkırmızılılarda kadrodaki 4 yabancıdan Gallinat ve Hollins'in sakatlıkları bulunuyor. Ligde her iki ekip de 9'ar galibiyetle düşme hattının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor.